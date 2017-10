Rabotop N-H na vijf jaar terug op Texel

Na vijf jaar van afwezigheid zal zondag 29 oktober het startschot weer klinken voor de Rabotop Texel, georganiseerd door Wielersport Texel.

Het betreft een regionale mountainbikecompetitie in Noord-Holland van zeven wedstrijden waar Texel er één van is. De organisatie is blij met de medewerking van Staatsbosbeheer om een mooi gevarieerd en lang parcours uit te zetten in het bos op en rond de Biesbosweg. Er wordt een flinke groep deelnemers van 'de overkant' verwacht, maar Wielersport Texel zelf is ook goed vertegenwoordigd met zeker favorieten voor een podiumplek. Het programma begint deze dag om 10:45 (uur later dan gebruikelijk bij andere Rabotop-wedstrijden) met de jongste jeugd. Voor meer info/deelname zie www.wstexel.nl