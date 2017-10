Omring start eigen opleiding

Om de dreigende tekorten aan personeel in de zorg op te vangen, is Omring Texel begin deze maand gestart met een opleiding Helpende Zorg en Welzijn. In samenwerking met het ROC in Den Helder zijn zeven Texelaars en één Helderse, zonder zorgopleiding, toegelaten tot een leer-werkprogramma van één jaar.

Er wordt stage gelopen in de Gollards en verpleeghuis Hollewal. Na het behalen van het zorgdiploma op niveau 2 hebben zij baangarantie bij Omring. Ook kan er worden doorgestroomd naar een vervolgopleiding. Mogelijk start volgend jaar een tweede groep Helpenden. Belangstellenden kunnen zich melden in de Gollards.

Naast deze opleiding leidt Omring dit jaar op Texel in totaal zo'n 30 leerlingen en stagiairs intern op, voor diverse zorgniveaus. De leerlingen Helpende Zorg en Welzijn zijn Mascha Gieles, Elles v.d. Park, Mariëlle Vlaming, Siska Loontjes (Den Helder), Dirkje Hickman, Babet de Vries, Margo Vlaming, Sanna Saal-Pelgrim.