Natuurmonumenten nieuwe eigenaar molen van Het Noorden

Vereniging De Hollandsche Molen heeft het eigendom van de molen Het Noorden overgedragen aan Natuurmonumenten.

Hollandsche Molen is eigenaar sinds 1970. De monumentale molen uit 1878 aan de Texelse oostkust is nodig toe aan een restauratiebeurt. De molen is al enige tijd niet in bedrijf omdat er eerst groot onderhoud van ruim drie ton moet plaatsvinden. De oude en nieuwe eigenaar bereiden deze restauratie nu voor. Zo is bij de provincie een subsidie van ruim €150.000,- aangevraagd en wordt een beroep op diverse fondsen gedaan.

Of de subsidie wordt toegekend, wordt half december bekend. Vanwege de grote historische waarde heeft de molen de status van Rijksmonument.