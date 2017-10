Burgemeester Michiel Uitdehaag deed vorig jaar in de mobiele post de eerste polsbandjes om. (Foto: Jeroen van Hattum)

Sjans-uitbater vertelt over bandjes-systeem

Het bandjessysteem voor de natte horeca in De Koog is onderwerp van een interview met bedenker Arnold Kearcher van Sjans in programma De 2e Stem.

"Wij willen de jongeren niet dronken voeren", is één van de uitspraken die interviewer Elias Marseille uit de mond van "Kets" optekent. Het systeem maakt controle een stuk waterdichter dan met het ID-pasje. Eigenlijk vindt hij de regel om onder de achttien geen drank meer te schenken onzinnig, maar als het dan toch moet, dan is het bandje het beste systeem. Maar wil de overheid het drankgebruik onder jeugd echt aanpakken, dan moeten websites waar jongeren drank kunnen bestellen op slot, vindt Kearcher.

Het interview is te zien via deze link