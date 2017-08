Buitenruimte in Galerie Posthuys

Vanaf woensdag 30 augustus zijn nieuwe schilderijen van Helmuth van Galen te zien in de grote zaal van Galerie Posthuys. De doeken zijn uit de serie "Buitenruimte", een project waaraan de kunstenaar al sinds 2000 werkt.

"Ik schilder verstilde vergezichten in gestapelde, horizontale banen. Kleur, licht en diepte geven de landschappen, bijvoorbeeld een polderlandschap of een kustlijn, hun eigen karakter en sfeer. Hoewel de werken wel degelijk refereren aan landschappen, prefereer ik de naam Buitenruimte. De schilderijen zijn niet geschilderd naar voorbeelden of naar de waarneming. Alle buitenruimten zijn imaginair."

De Haarlemse kunstenaar exposeerde al eerder bij Galerie Posthuys en zijn werk is sinds 2007 in stock bij de galerie. Wat opvalt aan de nieuwste doeken is dat de kleurkracht groter is zijn en dat hij experimenteert met kleurcontrasten. Naast de grote doeken is ook een serie kleine werken gepresenteerd.

In de andere ruimtes van Galerie Posthuys worden ook nieuwe exposities ingericht met keramiek en sculpturen. Zondag 3 september zijn de kunstenaars aanwezig om hun werk toe te lichten. Bezoekers zijn van harte welkom in Galerie Posthuys (Brink 14, De Koog) van woensdag t/m zondag tussen 11 en 17 uur.