Byzantijns koor in Burghtkerk

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor geeft zaterdag op 16 september om 16.00 uur in De Burghtkerk in Den Burg een bijzonder concert. Het kerkbestuur wil op deze wijze zijn dank uitspreken naar alle vrijwilligers die zich in en rond deze kerk de afgelopen periode hebben ingezet.

Het is vijftien jaar geleden dat dit mannenkoor hier op Texel voor het eerst met succes optrad. Toen werd er op zaterdag een concert gegeven en de zondag erop werd meegewerkt aan de eredienst. "We zijn blij dat we dit koor weer bereid hebben gevonden volgens een zelfde formule op te treden in onze gemeenschap", vertelt Peter Kieft die in het verleden bij het koor actief was. Volgens Kieft is een optreden van het koor een waar kippenvelmoment en zou iedereen het optreden moeten bezoeken.

Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor (HBM) dat in 1985 is opgericht, is op dit moment ruim veertig man sterk en staat onder leiding van Grigori S. Sarolea MA. Het koor brengt Slavisch-Byzantijnse kerkmuziek: van "eenvoudige" melodieën tot prachtige vierstemmige composities. In alle gevallen komt de diepte van de Russische spiritualiteit tot uiting in de liederen die a capella worden gezongen, want de regel is dat alleen wat God geschapen heeft - de menselijke stem - de gebeden en gezangen mag vertolken.

Er is voor dit concert een aantrekkelijke keuze gemaakt uit het grote repertoire van liturgische gezangen en Russische en Oekraïense volksliederen. Het liturgisch gedeelte van het programma is kenmerkend voor de zang die het koor brengt. Ook komt het volkse repertoire aan bod: Moedertje Wolga wordt bezongen en er zijn liederen waarin veel is terug te horen van het wel en wee van strijders en vrijbuiters die een hard bestaan leiden waarin o.a. grote hartstocht, strijd, liefde voor het paard, liefde voor het land, de kroeg en verlangen naar de achtergelaten geliefde een rol spelen.

"Redenen genoeg om deze zaterdagmiddag 16 september a.s. het concert van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor bij te wonen en u door de heldere tenoren en diepe bassen in Russische sferen mee te laten voeren", besluit Kieft.

Het concert op 16 september begint om 16:00 uur, de deuren openen om 15:30. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar via het kerkbestuur. Op de dag zelf zijn de kaarten vanaf 15:30 aan de deur verkrijgbaar. Tickets kosten €15,00. Reserveren kan via www.hoornsbyzantijnsmannenkoor.nl.