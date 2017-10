Volop activiteiten bij Keukencentrum Texel

"We organiseren al ruim twintig jaar kookdemonstraties in onze winkel. We vinden het geweldig om onze kennis te delen en steken er zelf ook veel van op. Er zijn zoveel mogelijkheden met de verschillende keukenmachines", vertelt Marjet Van der Vis van Keukencentrum Texel. Ook de komende periode is er weer van alles te doen in de kookstudio aan de Bernhardlaan in Den Burg.

Demonstratrice Bamix

Onlangs was er al een demonstratie van een professionele messenslijper en morgen (28 oktober) staat in het teken van de Bamix staafmixer. Tussen 11:00 uur en 16:00 uur is er een demonstratrice van het merk aanwezig die de hele dag doorlopend demonstraties geeft. "Je kunt niet alleen maar mixen met de staafmixer, je kunt er ook mee snijden, raspen, hakken, kloppen en mayonaise mee maken. Al deze zaken komen aan bod. De demo is niet alleen interessant voor mensen die een Bamix aan willen schaffen, maar ook voor hen die er al één hebben en mogelijk extra accessoires voor bij de staafmixer willen aanschaffen. Mensen die hier komen kijken, verwachten ook dat er dieper wordt ingegaan op de mogelijkheden en natuurlijk kunnen er vragen worden gesteld. Doordat de Bamix demonstratie doorlopend is, kan men ieder moment binnenlopen."





50-plus beurs en Rabobank Ledendag

Ook in november is er weer genoeg te doen. Zo geeft het team van Keukencentrum Texel op zaterdag 4 november een demonstratie met de Big Green Egg op de ledendag van de Rabobank. Op zondag 5 november staat de kookwinkel met een stand met delicatessen en kookartikelen op de 50-plus beurs. Kom gezellig kijken en proeven!

Sinterklaaskookdemo

Op 2 december tussen 14:00 en 16:00 uur krijgt de succesvolle sinterklaaskookdemo van vorig jaar een vervolg. Er worden echte pakjesavondlekkernijen als pepernoten, marsepein, speculaas en borstplaat gemaakt. "Vorig jaar hielpen de Sint en de Pieten zelfs mee. Het is een heerlijke middag voor jong en oud, iedereen is van harte welkom." Een compleet overzicht van alle activiteiten staat in de agenda op de website www.keukencentrumtexel.nl. Daarnaast zijn er veel nieuwtjes te vinden op de Facebookpagina van het bedrijf.