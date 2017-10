Denise Betsema naar EK veldrijden

Denise Betsema uit Den Burg is geselecteerd voor het EK veldrijden dat zondag 5 november in het Tsjechische Tabor wordt gehouden.

Bondscoach Gerben de Knegt van de KNWU heeft haar opgenomen in de Nederlandse selectie die hij vandaag bekend heeft gemaakt.

Denise is al wekenlang in vorm tijdens het veldrijden waarbij ze vrijwel steevast in de top tien weet te rijden.

De Knegt spreekt op de site van de KNWU van een "hele sterke selectie met meerdere podiumkandidaten over de verschillende categorieën".