De Koog deelt de punten

In de uitwedstrijd tegen Schagen heeft De Koog een punt over gehouden.

Op het nakende kunstgrasveld langs de Kanaalweg eindigde de wedstrijd in 1-1.

Voor beide ploegen was het ondanks het weer lastig voetballen, maar de thuisploeg leek daar aanvankelijk makkelijker mee om te kunnen gaan. Opbouwen ging moeilijk, waardoor veelvuldig de lange bal werd gespeeld. Na een halfuur spelen kreeg Schagen een goede kopkans, maar keeper Eddy Witte pakte deze inzet uitstekend.Een paar minuten voor rust zorgde Bart-Jan Grisnigt met een schot voor de 0-1. De bal werd weliswaar aangeraakt, maar krulde prachtig over de doelman heen.

Na de thee gingen de linies aan Kogerzijde ietwat te veel uit elkaar waardoor Schagen kon profiteren. Een hoekschop eindige via, via bij een speler van Schagen, die van dichtbij raak schoot: 1-1. In de 60e minuut kwam Cor Bijpost voor Robin Schoo in de ploeg en tien minuten later viel Perry Koorn in, voor Andries Kuip.

De eilanders kregen in het laatste kwartier nog een paar kleine mogelijkheden om de drie punten naar het eiland te nemen. Een knappe steekbal van Marlon Zijm zorgde ervoor dat Alex Daalder min of meer alleen naar de keeper kon, maar zijn directe bewaker voorkwam door een slim duwtje een doelpunt. Ook Cor Bijpost was met de bal nog een keer vertrokken naar het doel van de tegenstander, maar de grensrechter stak daar een stokje voor. Eindstand: 1-1

"Een 1-1 gelijkspel is wel een verdiende uitslag denk ik. Wij creëerden niet echt veel mogelijkheden maar zij ook niet. M´n jongens hebben zich evengoed prima geweerd op een lastig veld met lastige omstandigheden. Voor de neutrale toeschouwer was dit een afschuwelijke wedstrijd denk ik. Eerst zit je te vernikkelen langs de kant, waarna je vervolgens een pot voetbal voorgeschoteld krijgt, waarbij de ene bal na de andere de weg op vliegt. Nee, dit is weer om een lekker bord boerenkool met rookworst naar binnen te schuiven." Aldus trainer Mario van der Hert.



Volgende week speelt De Koog de eilandderby thuis tegen ZDH.

Aanvang: 14:00 uur