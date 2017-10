Wedstrijden Rabotop in De Dennen

Denise Betsema in actie tijdens de Rabotop in 2015 aan de overkant. (Foto: Rabotop Noord-Holland)

De Rabotop is vandaag op Texel. Vanaf 10:45 uur rijden mountainbikers uit Noord-Holland wedstrijden in De Dennen.

Start en finish zijn op de Biesboschweg. Het is een jaar of vijf geleden dat de Rabotop voor het laatst op het eiland was.

De klasse Jeugd 1 gaat als eerste van start om 10:45 uur. Om 11:15 uur zijn de klassen Jeugd 3 en Jeugd 2 aan de beurt.

De topklasse en junioren gaan om 12:30 uur van start. Om 14:00 uur beginnen de laatste wedstrijden in het bos, dan zijn de funklasse en de dames aan de beurt.