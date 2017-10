Gerrit Zijm 4 Uurscross in Eierland

De MAB houdt vandaag voor de negentiende keer de Gerrit Zijm 4 Uurscross op de crossbaan in Eierland.

De eerste wedstrijd start om 10:30 en duurt tot 12:30 uur. Aan deze cross doen vijftien brommerteams, acht teams in de 50cc klasse en acht teams in de 65cc en 85cc mee.

Om 13:00 uur komen de zware motoren in het veld. In totaal 74 teams (elk drie teamleden) komen in actie om vier uur achter elkaar te crossen. Het belooft een zware wedstrijd te worden als gevolg van de regen van de afgelopen dag.