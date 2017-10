Unihockey in sporthal Ons Genoegen

De kinderen aan het hockeyen in Ons Genoegen.

Anouk Brouwer, Mats Eelman, Marijn Stolk en Kenzi Roestenberg hebben vrijdag het unihockeytoernooi voor leerlingen van de basisscholen gewonnen.

Er deden vijf teams mee aan het toernooi in sporthal Ons Genoegen in Den Burg. Dat was georganiseerd door Sportservice Texel.

De zaal was opgedeeld in twee speelvelden waar de kinderen van groep 5 tot en met 8 tegen elkaar unihockey speelden.