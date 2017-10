Wild west-taferelen in Eierland, waar zaterdagavond de Postweg gedeeltelijk werd afgezet na een melding dat er koeien waren losgebroken.

Dertien koeien van een melkveehouderij in Eierland waren tegen half negen 's avonds door een heining/afzetting gebroken. Ze liepen over de Postweg en doken in het donker op voor twee automobilisten. Een auto liep daarbij schade op aan de zijkant van het voertuig, een ander kon een aanrijding niet meer vermijden en kreeg een koe op de motorkap. De auto raakte zwaar beschadigd, de koe moest door een veearts worden afgemaakt. De Postweg werd geruime tijd afgezet.

Via Burgernet werd een melding verspreid uit te kijken naar koeien.