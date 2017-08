Werk aan Hanenplas van start

De provincie Noord-Holland start naar verwachting in september met werkzaamheden aan de Hanenplas nabij De Cocksdorp. De natuur krijgt een impuls, het gebied wordt uitgebreid en er wordt een nieuw fietspad aangelegd.

De voormalige duinvallei wordt volgens de provincie zoveel mogelijk hersteld naar een open gebied met natte valleien, zodat bijvoorbeeld de parnassia weer volop kan bloeien. Door bosjes weg te halen, moeten weidevogels de kans krijgen in de graslanden en de duinvallei te broeden. De oevers van de watergangen worden natuurlijker gemaakt. "Door goed beheer de komende jaren, kan de natuur in dit gebied zich herstellen." Staatsbosbeheer beheert het gebied.

De aanbesteding van de uitvoering van Hanenplas is volgens de provincie bijna afgerond. "De beste aanbieding komt van aannemer Van der Meer, die eerder het werk in natuurgebied Dorpzicht heeft uitgevoerd." De verwachting is dat de provincie het werk binnenkort kan gunnen. "De aannemer kan dan in september van start."

Het nieuwe fietspad wordt mede gerealiseerd dankzij een subsidiebijdrage van het toeristisch investeringsfonds STIFT. Op 1 augustus werd daarvoor de financieringsovereenkomst officieel ondertekend. Nationaal Park Duinen van Texel, De Krim en TESO betalen eveneens mee aan de nieuwe oost-westverbinding voor fietsers.

De veranderingen in de Hanenplas zijn onderdeel van het programma Natuurontwikkeling Texel. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de gemeente, agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier LTO en de provincie Noord-Holland zijn bij dat programma betrokken.