Paul van Dijk wil Talk of the Town terug

De Talk of the Town zoals het eerder was. (Foto: Facebook Ribhouse Texel.)

De Talk of the Town zoals het eerder was. (Foto: Facebook Ribhouse Texel.)

Paul van Dijk wil The Talk of The Town in De Koog terug. Zoveel werd duidelijk tijdens het hoger beroep van Paul en Rosalinda van Dijk tegen Frits Langeveld vandaag bij het Gerechtshof in Amsterdam.

Daar bleek dat de afgelopen maanden volop is onderhandeld over de (ver)koop van het restaurant, maar zonder resultaat. Het pand is momenteel "een donker gat" in de Dorpsstraat.

De zaak bij het hof was aangespannen door de voormalige exploitant, die daarmee in beroep ging tegen een uitspraak die de voorzieningenrechter in Alkmaar eind maart deed. Die oordeelde destijds dat Van Dijk het restaurant moest ontruimen, omdat hij bij Langeveld over 2015 en 2016 een huurachterstand van circa 75.000 euro had opgebouwd.

Dat was nog exclusief de achterstand over de drie jaar daarvoor. Uiteindelijk maakte een andere rechter afgelopen zomer de eindbalans op: daaruit bleek dat Van Dijk Langeveld in totaal nog een bedrag van 170.000 euro aan niet-betaalde huurpenningen is verschuldigd.

Formeel bestrijdt de voormalige exploitant van Talk of the Town dat bedrag niet langer. Hij is niet in beroep gegaan tegen de uitspraak, die de huurachterstand onherroepelijk vaststelde. Hij verweerde zich wél tegen de uitspraak die hem dwong het restaurant vlak na Pasen te verlaten.

"Een volstrekt onbegrijpelijke beslissing van de rechter", noemde zijn advocaat Vera Hartkamp dat vonnis, "met desastreuze gevolgen voor het gezin Van Dijk, de zaak en de vijf mensen die er werkten". Van Dijk overleefde afgelopen zomer als seizoenkracht in de horeca. Binnenkort loopt zijn contract af en is hij werkloos.

Volgens zijn advocaat heeft Van Dijk juridisch gezien een stevige, solide positie. "De ontruiming is bevolen op basis van een huurachterstand. Maar het huurcontract is nooit ontbonden. Op grond daarvan moet Van Dijk het pand gewoon weer in kunnen en aan de slag gaan. Hij is de ideale exploitant voor dit restaurant. Hij is een vakman, hij wil niet anders."

Het rechtscollege drong er vandaag bij beide partijen op aan samen naar oplossingen te blijven kijken. De uitspraak van het Hof is op 28 november.