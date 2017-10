Paard gevonden op Groeneplaats

Bij de archeologische opgravingen op de Groeneplaats in Den Burg zijn donderdag de restanten van een paard gevonden.

Het dier lag op een wat dieper gedeelte nabij de halfronde waterkelder die al een paar weken zichtbaar is. Hoe oud het dier is, is nog niet bekend. De restanten zagen er op het eerste gezicht wel behoorlijk intact uit.

Een hoop mensen zijn er getuige van geweest dat het paard is gevonden, het is al de hele dag behoorlijk druk bij de hekken rond de graafwerkzaamheden.