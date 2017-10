Benefietconcert van pianovirtuoos Jan Vayne

De Texelrunners hebben Jan Vayne gestrikt voor een benefietconcert in de Burght. De pianist geeft op 25 november een concert, met intermezzo's met het popkoor en twee solisten. De opbrengst van de muziekavond komt ten goede komt aan de Roparun. Kaarten à €17,50 zijn te koop bij de VVV.

Jan Vayne is een pianovirtuoos die zowel solo als met anderen optreedt. Tijdens het concert in de Burght combineert hij beide. Het grootste deel van de avond verzorgt Vayne een solo-optreden, maar er zijn verschillende intermezzo's waarbij hij Texelse zangers begeleidt. Het popkoor brengt enkele liederen ten gehore en Arlene Coyle en Esmée Pieters zullen beiden als solisten optreden.

De Burght, de grote kerk aan de Binnenburg in Den Burg, is een fraaie entourage voor het bijzondere concert. Speciaal voor deze avond wordt de vleugel van Stichting Concertvleugel Texel in de kerk geplaatst. Het concert begint om 20.00 uur, de deuren zijn open vanaf 19.15 uur. De koffie en thee die in de pauze wordt geschonken is bij de entreeprijs van €17,50 inbegrepen. Entreekaarten zijn te koop aan de balie van de VVV of via de website www.texel.net.

De opbrengst van het concert komt ten goede aan Stichting Roparun. De Roparun is een estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam die als doel heeft geld in te zamelen voor mensen met kanker. Het motto van Stichting Roparun is: "Leven toevoegen aan de dagen, waar vaak geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven". Het benefietconcert van Jan Vayne wordt georganiseerd door een groep Texelaars die al jaren meedoet aan de Roparun, de Texelrunners.