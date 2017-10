Texelse presentatie biografie Jan Wolkers

Theodor Holman in gesprek met Onno Blom in de Burghtkerk in Den Burg.

Theodor Holman in gesprek met Onno Blom in de Burghtkerk in Den Burg.

Veel belangstelling zaterdagmiddag voor de Texelse presentatie van de biografie over Jan Wolkers.

Auteur Onno Blom, Karina Wolkers en Theun de Winter kwamen allen aan het woord over Jan Wolkers tijdens een gesprek dat Theodor Holman met hen had in de Burghtkerk in Den Burg.

Er werd onder meer teruggeblikt op de manier hoe het contact tussen Blom en Wolkers tot stand was gekomen en de inspanningen die Blom zich getroost had om de biografie te maken.





De presentatie werd bijgewoond door familieleden van Wolkers en ereburgers Harry de Graaf en professor Kees de Jager waren aanwezig. Wolkers was eveneens ereburger van Texel.





Onno Blom had speciaal voor Theun de Winter een boekje laten maken, omdat hij zich schatplichtig aan hem voelde. Wolkers had in feite al veel voorbereidingen voor de biografie over zijn leven gedaan en dat was ooit in de gedachte dat wellicht zijn vriend Theun de Winter de biografie zou maken.





Na afloop kon iedereen 'Het litteken van de dood' laten signeren door Onno Blom. Daar was veel belangstelling voor.





Karina Wolkers signeerde eveneens de biografie over haar man.