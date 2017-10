Artex organiseert workshop koeien schilderen op locatie

Op donderdag 16 november om 11:00 uur start Artex - Kunstenschool Texel met de workshop koeien schilderen op locatie.

Met onze teken- en schilderspullen gaan we op pad richting de koeien in de stal en bij mooi weer buiten. Je leert en oefent allerlei praktische tips en trucs om het dier in beeld te brengen. Dit kan zowel realistisch als expressief.

De workshop bestaat uit 3 lessen van 2 uur en wordt gegeven door Door Dogger.

Meer info op de website van Artex.