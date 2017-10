Vierhonderdste klant op Texel voor Snelstart

Snelstart in Oosterend heeft Roelf Siebinga uit Den Burg als vierhonderdste klant op Texel ingeschreven.

De Texelaar, die een eigen bedrijf in interieurbouw is begonnen, werd woensdag door Snelstart verrast met een bos bloemen om de mijlpaal te vieren.

In totaal heeft Snelstart inmiddels ruim 59.000 klanten in heel Nederland. Het Texelse bedrijf werd eerder dit jaar door de Erasmus Universiteit in Rotterdam uitgeroepen tot een van de snelst groeiende bedrijven in Nederland.