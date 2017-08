Dansen onder tropische zon

In De Koog is vrijdagavond het Tropical Sea Festival begonnen. Onder een tropisch zonnetje paradeerden knappe danseressen onder leiding van een brassband door de Dorpsstraat.

Het mooie weer hielp eraan mee dat het een drukte van jewelste was op de traditionele seizoensafsluiter. Ook de horecagelegenheden die niet meedoen aan het feest, genoten van de voordelen.

Het bleef tot laat gezellig in de kroegen waar livemuziek was. Vandaag (zaterdag) gaat het evenement nog een dag verder. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa ter hoogte van Tumbleweeds.





Gekleed in tropische sferen.













Toeval of niet: in het centrum van Den Burg was zaterdagmiddag ook een sambaband actief om muziek te maken.