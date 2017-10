Veel deelnemers bij Snertrit MAB Club Texel

Zaterdagavond is de jaarlijkse Snertrit van de MAB Club-Texel verreden. De rit was uitgezet door Jan-Nico en Bea van der Ploeg en werd verreden door 22 teams, verdeeld over de B- en C-klasse.

Na de start bij Schoenmaker volgde een verrassende rit in het donker. Vanuit Den Burg moesten de deelnemers de juiste route vinden via Waalenburg naar de Rozendijk. Een wijnvat als 'losstaand object' bij wijngaard De Kroon zorgde ervoor dat veel deelnemers een letter op de route mis waren gelopen. Via een route door De Koog finishten alle teams bij Hotel De Pelikaan, waar een lekkere kop snert voor iedereen klaar stond.

De Snertrit is de laatste rit voor het puzzelritten-klassement 2017, het eindklassement is nu te vinden op de website van de MAB Club. De volgende rit is de Sinterklaasrit welke wordt verreden op zondag 26 november. Iedereen is welkom om mee te rijden, er is een gratis verrassing voor alle kinderen bij de finish. Kijk voor meer informatie over de puzzelritten op https://www.mabclub-texel.nl.

Uitslag Snertrit 2017

C-klasse:

1. Sterre's superteam

2. Berry en Marijn

3. Team Nijs

B-klasse:

1. Wittûh

2. Zelfpluktuin 1

3. Pieter & Marjan van der Vis