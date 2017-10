Schuurverkoop verplaatst naar woensdag

Door de regen afgelopen zaterdag heeft de organisatie de schuurverkoop in Oosterend verplaatst naar woensdag 25 oktober.

De spullen staan bij de oude kleedkamers van SVO, ingang Sieme Keizer Sportpark aan de Vliestraat in Oosterend. Allerlei waar is voor kleine prijsjes te koop. Veel boeken, glas, aardewerk, speelgoed, enz. De opbrengst komt ten goede aan de verenigingen in Oosterend.