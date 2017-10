Must Living nieuw bij Oosterhof Wonen

Oosterhof Wonen aan de Parkstraat in Den Burg heeft al jaren prachtige woonmerken zoals Belform, Recor, Maxfurn, Sit Design, Cartell Living, VTWonen, Coming Lifestyle, Bodilson en DTP-Import. Sinds kort is een nieuw Lifestyle concept toegevoegd aan het uitgebreide assortiment waar iedereen bij Oosterhof Wonen zeer enthousiast over is. Één van de smaakmakers op woongebied en Nederlands Lifestyle-concept 'Must Living'.

MUST Living heeft een collectie van leuke en authentieke woonspullen met altijd een vleugje 'feel good' dat je interieur tot leven laat komen. Een MUST in elk huis! Het merk is in 2015 opgericht en sindsdien enorm gegroeid. Kon je er eerst alleen terecht voor kleine meubels en accessoires, inmiddels vind je er alles voor een compleet interieur. Bovendien is het zeer betaalbaar. "Daarom hebben wij dit merk ook in onze collectie opgenomen, de variatie is groot en springt snel in op de nieuwste trends. Een opvallend comfortabele fauteuil, robuuste eettafel, leuk krukje of een hippe bijzettafel: de collectie van Must Living heeft het echt allemaal", aldus Madeleine van der Kamp van Oosterhof Wonen.





Fauteuils

De collectie fauteuils is zeer gevarieerd en heeft voor iedere interieurstijl wat wils. Er zijn klassieke modellen die in een nieuw jasje zijn gestoken, naast deze klassieke modellen zijn er ook trendy designs waarbij gebruik is gemaakt van bijzondere materialen. Met een fauteuil van Must Living heb je gegarandeerd een bijzonder item in huis.





Krukjes en bijzettafels

Waar het onder meer ooit mee begon is een gevarieerd aanbod van uiteenlopende designs krukjes. De krukjes worden gemaakt van bijzondere materialen, waardoor ze uniek zijn in hun soort. Van een stoere metalen kruk, tot een kleurrijk exemplaar van gevlochten katoen. De vele verschillende houten krukjes met een bijzondere afwerking brengen warmte en sfeer in je interieur.





Eettafels en eetkamerstoelen

De eettafels zijn er in verschillende formaten en vormen. Bij de meubelen van hoge kwaliteit wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een houten tafelblad. De eetkamerstoelen van Must Living zijn stoer, zacht en altijd van hoge kwaliteit. In de meeste gevallen kun je de stoelen in meerdere kleuren kopen. Op die manier kun je ze op een speelse manier met elkaar laten mixen en matchen.

Wil jij je interieur een nieuwe frisse look geven met leuke, authentieke woonspullen? Neem dan snel eens een kijkje bij Oosterhof Wonen aan de Parkstraat.