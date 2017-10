Tweede loop crossseizoen

In De Dennen vindt zondag de tweede loop van het boscrossseizoen plaats, waarbij onder meer een groep atleten uit Woerden mee zal doen. De start is aan de Rozendijk onder aan de Fonteinsnol. Inschrijven kan bij Appartementenhotel Bos en Duin/Restaurant Bosq aan de Bakkenweg vanaf 10:15 uur.

De organiserende Atletiek Vereniging Texel heeft een ronde uitgezet van 2935 meter, die één , twee of drie keer gelopen kan worden. Tevens kan er door de jeugd (D) van 12 en 13 jaar een ronde van 1700 meter gelopen worden. Er zijn startbewijzen voor de Texel Halve Marathon te verdienen wanneer je drie van de komende zes crossen meeloopt. De winnaar van de dames t/m 49 jaar en van dames 50 jaar en ouder over de wedstrijd van 5870 meter (2 ronden). Bij de heren gaat het om de winnaar van de langste afstand (8805 meter) in de categorieën: Heren t/m 44 jaar, heren 45-59 jaar en Heren 60 jaar en ouder. De beste drie tijden tellen mee.

Voor de kinderen t/m 12 jaar is er een ronde gemaakt van 1000 meter. De jeugd start om 11:00 uur, de senioren om ongeveer 11:20 uur. Het loont nog een abonnement te kopen; voor AVT leden is dit €12,-, anderen betalen €18,-. Voor kinderen is het €6,- en €12,-. Losse deelname kost €3,- en €2,-0 euro. AVT-leden genieten voordeel. Informatie is te verkrijgen bij Rita Dogger 313387.