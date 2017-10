ZDH kansloos tegen koploper Succes

ZDH heeft zondag een kansloze nederlaag geleden tegen koploper Succes. Op eigen veld stond het al snel 0-2, na rust was er geen houden meer aan: 1-8.

ZDH was niet compleet. Een tegenvaller was het ontbreken van Gijs de Graaf. Hij had een voetblessure opgelopen tijdens zijn vakantie. Hij werd in vervangen door Willem Rommets. Ook Timo Westdorp deed vanaf het begin mee, mede door de afwezigheid van Sieme Zijm. Om aanvallend meer potten te kunnen breken, speelde ZDH met twee aanvallers, in plaats van één.

Het lukte ZDH echter niet om vat te krijgen op het sterke middenveld van Succes en de verdediging had zijn handen vol aan de handige aanvallers. Na tien minuten kwamen de gasten op voorsprong, toen Luke van Melis de bal verloor. Het harde schot was onhoudbaar voor Daniël Bakker. Binnen het kwartier werd de voorsprong verdubbeld, nadat Jeroen Norder vrij voor Bakker was gezet: 0-2. Daarna was Succes slordig in de afronding en redde de buitenspelval de Hoornders.

Even leek ZDH terug in de wedstrijd te komen. Via een snelle aanval gaf Bijl de bal mee aan Westdorp, die van dichtbij via de binnenkant van de paal raak schoot. Het feestje ging wegens buitenspel echter niet door. Even later moest Rommets geblesseerd naar de kant en kwam Kevin Huisman binnen de lijnen, die na een maand blessureleed weer fit was. Op slag van rust was captain Lars Boogaard gezien bij een steekpass en was ook Bakker net te laat om de bal te onderscheppen. Van den Esschert maakte er simpel 0-3 van.

Na de thee probeerde ZDH met een nieuwe organisatie op het middenveld de schade te beperken. Dit lukte niet, want er werd nog steeds te veel ruimte weggeven en binnen het uur had Van den Esschert zijn hattrick binnen: 0-5. Daarna kwam Tom Woestenberg in het veld voor Mike de Bruijn. ZDH begon iets meer van zich af te bijten en een kwartier voor tijd stuurde Bijl Huisman weg over de linkerflank. Zijn afgemeten voorzet werd door Westdorp bij de tweede paal binnen gegleden: 1-5. Daarmee was de koek voor de Wieringers nog niet op. Ze wisten nog drie te scoren, waarbij Boogaard eenmaal de bal ongelukkig in eigen doel tikte.

Zondag staat de derby tegen De Koog op het programma en moet ZDH proberen het geschonden blazoen weer op te poetsen.