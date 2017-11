"Bekijk locatie Thijsseschool als alternatief onderwijscentrum"

De locatie van de Thijsseschool zou nog eens onderzocht moeten worden als mogelijke alternatieve plek voor het nieuwe onderwijscentrum in Den Burg.

Dat pleidooi heeft Mayke Veeger uit Den Burg namens een aantal bezorgde ouders gehouden in een zienswijze op het nieuwe concept-bestemmingsplan Den Burg-zuid waarin de ruimtelijke basis voor het nieuwe onderwijscentrum wordt gelegd. Met name het verkeer van en naar de toekomstige nieuwbouw is een punt waar zorgen over bestaan.

Bedoeling is dat de nieuwbouw in het verlengde van de OSG komt en dat een deel van de OSG bij het nieuwe centrum wordt betrokken. Volgens Veeger is op de huidige locatie van de Thijsseschool aan de Keesomlaan echter ook voldoende ruimte om het nieuwe gebouw voor de vijf basisscholen in Den Burg te realiseren.

In een dergelijke situatie wordt verkeer naar de OSG en het toekomstige onderwijscentrum van elkaar gescheiden, omdat beide gebouwen dan aan verschillende kanten van de Emmalaan komen te liggen. Volgens Veeger kan nieuwbouw aan de Keesomlaan verder worden ontsloten via de Keesomlaan zelf en de Emmalaan. Fietsers en voetgangers zouden via de Keesomlaan naar het nieuwe onderwijscentrum kunnen gaan en auto's via de Emmalaan.

Idee is om het terrein van de ijsbaan deels te gebruiken als parkeerterrein voor ouders die kinderen halen en brengen en deels als speelterrein voor de kinderen op de nieuwe school. De ijsbaan zelf zou dan verplaatst kunnen worden naar de andere kant van de Emmalaan en achter de OSG (op de beoogde plek van het onderwijscentrum) opnieuw ingericht kunnen worden.

Late kant

Het idee is aan de late kant, dat weet Mayke Veeger ook wel. Niettemin loont het volgens haar de moeite nog eens goed te kijken of de locatie Thijsseschool wellicht niet een betere plek voor het toekomstige onderwijscentrum is. Op basis van het ter inzage liggende bestemmingsplan Den Burg-zuid kon ze rekenwerk verrichten en tekeningen maken om het idee voor de alternatieve locatie te onderbouwen. Meest opvallend daarin is het idee om de ijsbaan naar de andere kant van de Emmalaan te verplaatsen achter de OSG. Dan kan op het huidige terrein van de ijsbaan ruimte worden gecreëerd voor parkeervoorzieningen en speelterrein. Op de plek waar nu de Thijsseschool staat, zou dan de nieuwbouw kunnen komen.

In hoeverre een alternatieve locatie nog haalbaar is, is vooralsnog de vraag. De besluitvorming in de raad is geweest en een stuurgroep van Kopwerk, Sarkon en de Stichting Samenwerkingschool is bezig met de verdere voorbereidingen op de nieuwbouw in het verlengde van de OSG.