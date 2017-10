Rechter: gemeente slaat plank mis in kwestie TX25

De gemeente heeft de plank misgeslagen bij het besluit om Dirk Albert Blom een ligplaatsvergunning voor het vissers- en rondvaartschip TX25 te weigeren in de haven van Oudeschild. Dit heeft de voorzieningenrechter in Alkmaar bepaald.

Als gevolg van het besluit moet de gemeente Blom per direct een voorlopige ligplaatsvergunning verlenen. Ook moet de gemeente binnen twee weken laten weten of zij – met inachtneming van het oordeel van de rechter – zich opnieuw over zijn vergunningaanvraag wil buigen. Kiest de gemeente daarvoor, dan heeft ze daarvoor een maand de tijd. Ziet ze ervan af, dan wijst de rechter een definitief vonnis.

De gemeente voerde vorig jaar een vergunningstelsel in voor de Texelse rondvaartschepen. Die hebben sindsdien een vaste ligplaats en hoeven minder te betalen dan zogenoemde dagondernemers. Toen Blom een vergunning aanvroeg, werd die geweigerd omdat hij volgens de gemeente op 1 januari 2016 niet voldeed aan de voorwaarden.

Tijdens de zitting twee weken gelden sprak Blom van "een belachelijke beslissing". Volgens Blom had hij op die datum in combinatie met een vissersbedrijf "gewoon" een rondvaartbedrijf, zoals hij dat al jaren had en nog steeds heeft. "Ik voldeed aan alle voorwaarden, heb van de gemeente nota bene toestemming gekregen te varen met passagiers." Volgens zijn juridisch adviseur handelde de gemeente bovendien in strijd met de destijds geldende havenverordening.

Blom kreeg al gelijk van de commissie bezwaarschriften, maar zelfs nadat die in zijn voordeel had gesproken gaf de gemeente geen krimp. Bij de rechter stelde de gemeente dat de vergunning is geweigerd omdat er onduidelijkheid was over de bedrijfsactiviteiten van Blom en om ondoelmatig gebruik van de haven en onveilige situaties te voorkomen. Het college van B en W handelde daarmee in lijn met de beleidsintentie die er toen al was en die per dit jaar in de nieuwe havenverordening is opgenomen, zo werd gesteld.

De rechter liet van die motivering niets heel. Met de weigering Blom een vergunning te verlenen handelde de gemeente in strijd met de destijds geldende havenverordening, aldus de rechter. Die vond ook dat de gemeente nader onderzoek had moeten doen als er onduidelijkheid was over de bedrijfsmatige activiteiten van Blom in de haven. ,,Als die er was, dan had het op de weg van de gemeente gelegen Blom de gelegenheid te geven duidelijkheid te verschaffen", aldus de rechter. Tenslotte heeft de gemeente op geen enkele manier kunnen aantonen waarom een vergunning voor Blom zou leiden tot een onveilige situatie in de haven van Oudeschild, zo is te lezen in de uitspraak.