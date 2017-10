De lezersfoto - Hoog in de lucht, dichtbij de grond

Ruud de Kemp genoot van een sportieve stranddag. Dat wil zeggen, hij legde sportieve mensen vast op de gevoelige plaat. Het leverde weer fijne plaatjes op.







Na de springende kitesurfers blijven we nog even in de lucht met deze luchtfoto's van het ontmantelde Ceres. Foto's Ton Zegers.









De bosbranden in Portugal en de orkaan (die Saharastof met zich meebracht) die voorbij Ierland trokken, zorgden voor een rode zon boven Texel. Achtereenvolgens vastgelegd door Henk Leyen, Marja Graaf en Sytske Dijksen.







Iets lager, maar nog steeds op grote hoogte. Deze foto's van de opgravingen werden gemaakt door Sytske Dijksen vanaf de toren van de Burght.

We dalen even helemaal af en komen zo midden in de opgravingen terecht. Even op de foto klikken en je kunt de opgravingen vanuit de luie stoel bekijken met deze 360-graden-fofo's van Johan Habing.





Als we toch al dichtbij de grond zijn, is het een kleine stap naar deze foto van Sander Visser.



Sjaak Randsdorp tot slot kwam dit herfsttukje tegen in de berm.