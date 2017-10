Huidspecialisten in Oudeschild

Zowel cosmetisch arts drs. Leanne Wong als ook huidspecialist Ageeth van der Veen van DermaClinic zijn dinsdag 7 november bij BeautyCare4U aan de Krukas 7a in Oudeschild. Zij geven op afspraak advies over de mogelijkheden voor huidverjonging en huidverbetering met behulp van botox, fillers en de ZO Skin Health en ZO Medical producten van de Amerikaanse dermatoloog Dr. Zein Obagi.

Drs. Leanne Wong kan die dag ook indien gewenst direct behandelen. Huidspecialist Ageeth van der Veen gaat bij een ieder persoonlijk in op de specifieke werking en het gebruik van ZO Skin Health en ZO Medical producten.

DermaClinic werkt als specialist op het gebied van fillers, botox en huidverbetering al enige tijd samen met eigenaresse Magda de Boer van BeautyCare4U. Vanuit een gedeelde visie dat ieders spiegelbeeld moet passen bij zijn of haar gevoel, worden door DermaClinic artsen enkel behandelingen uitgevoerd die wetenschappelijk zijn onderbouwd en bewezen effectief. Richtlijnen voor hygiëne en veilig behandelen hebben de hoogste prioriteit. DermaClinic staat onder leiding van Dr. Catharina Meijer. Zij is tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging Cosmetisch Geneeskunde en in dit kader voorvechter van kwaliteitsverbetering in de medisch cosmetische sector.

Dr. Zein Obagi wordt gezien als één van de meest gewaardeerde huidgezondheidsexperts ter wereld dankzij zijn resultaten bij huidproblemen. Hij bestrijdt huidproblemen niet als losstaande aandoeningen, maar vanuit de gedachte van een gezonde, goed functionerende huid.

Naast het feit dat zijn ZO Skin Health en ZO Medical producten effectief zijn op het gebied van huidverjonging, kunnen ook specifieke huidaandoeningen als pigmentvlekken, melasma, acne en rosacea zeer goed behandeld worden. De huid verstevigt, wordt egaler en krijgt fijnere poriën en een gezonde glans: letterlijk een jongere huid. In zijn producten werkt hij met hoge concentratie actieve ingrediënten als retinol, vitamine C en/of melkzuur voor huidverbetering. Ingrediënten die diep genoeg de huid weten binnen te dringen, zodat de collageen- en elastineproductie weer op gang wordt gebracht.

Afspraak maken?

Afspraken voor een gratis consult of voor een injectables behandeling op 7 november met cosmetisch arts drs. Leanne Wong of huidspecialist Ageeth van der Veen kunnen gemaakt worden door te bellen met tel. 050-7630463 of te mailen naar info@dermaclinic.nl. Adres Beautycare4U: Krukas 7A, 1792 CW Oudeschild