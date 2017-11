Gestrand schip vlotgetrokken

De 225 meter bulkcarrier Glory Amsterdam die van het weekend aan de grond liep bij het Duitse Waddeneiland Langeoog is weer vrij.

Sleepboten wisten het schip donderdagochtend vlot te trekken. Volgens berichten uit Duitsland is er geen olie gelekt uit de bulcarrier.

De Glory Amsterdam, die ongeladen was, had circa 1800 ton zware olie en 140 ton diesel bij zich. De zorg was dat de olie in het Waddengebied terecht zou komen.

Het schip lag ten noorden van Langeoog en was in de storm bij hoogwater vastgelopen. Om het schip drijvende te krijgen, werd 16.000 ton ballastwater uit de Glory Amsterdam weggepompt.

De bulkcarrier werd, nadat ze vlot gekomen was, door drie sleepboten naar het Duitse Wilhelmshaven gebracht waar inspecties werden uitgevoerd.

De 22-koppige bemanning bleef tijdens de stranding aan boord van het schip.