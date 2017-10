Texel goed uit bus in welvaartsonderzoek

Texel scoort goed op het gebied van brede welvaart.

Dat komt naar voren uit de Brede Welvaartsindicator 2017 van de Rabobank en Universiteit Utrecht.

Zij onderzochten zaken als economische groei, gezondheid, inkomen, onderwijs, veiligheid, milieu en geluk om iets te kunnen zeggen over de huidige mate van welvaart in Nederland.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat Noord-Holland als provincie onder het landelijke gemiddelde zit. De mate van welvaart verschilt echter nogal binnen de provincie.

Amsterdam en omgeving scoren slecht, de Kop van Noord-Holland (waaronder Texel) komt er beduidend beter vanaf in de Brede Welvaartsindicator.

Dat is een alternatief voor het zogeheten 'bruto binnenlands product' (bbp) aan de hand waarvan in het verleden vaak de mate van welvaart is gemeten.

Volgens de onderzoekers komt uit het bruto binnenlands product naar voren dat de economie in 2016 al terug was op het niveau van voor de crisis die in 2009 uitbrak. Volgens de Brede Welvaartsindicator 2017 is de welvaart echter nog niet hersteld van de crisis.