Wiebes antwoordt op vragen over BTW-plicht voor veerdiensten

Veerdiensten gaan zoals het er nu naar uitziet voor onderhoud, goederen en diensten 21 procent BTW betalen, ter compensatie mogen ze over een ticket 6 procent BTW heffen.

Staatssecretaris van Financiën Erik Wiebes meldt het nog maar eens duidelijk in zijn antwoord op kamervragen. Het nieuws over het schrappen van het nultarief voor veerdiensten leidde tot een spervuur van vragen vanuit de Tweede Kamer. Onder meer van VVD, het CDA, D66, de PvdA en de ChristenUnie.

Veerdiensten op de Waddenzee kunnen door aanscherping van de voorwaarden straks geen aanspraak meer maken op het btw-nultarief. Dit geldt uitsluitend voor zeeschepen, die als zodanig ook varen op volle zee. Hieronder wordt volgens Wiebes in dit verband verstaan de zee buiten de 12-mijls zone van een lidstaat. "De Waddenzee kan daarom niet als volle zee gelden." Door de aanscherping is Nederland volgens Wiebes niet "Roomser dan de paus". "Met de maatregel wordt een inbreukprocedure voorkomen." Compensatie voor bewoners van Waddeneilanden zit er volgens hem niet in. Overigens moet de Tweede Kamer de wetswijziging nog goedkeuren.