"Echt op sien Tessels" stopt niet in De Waal

"Echt op sien Tessels", de reizende voorstelling in Texels dialect is het eiland rond.

Zaterdag werd Texels laatste dorp De Waal aangedaan. Zeventien Texelaars hielden in De Wielewaal voordrachten, vertelden verhalen, zongen liedjes en droegen gedichten voor, uiteraard in Tessels dialect. 's Middags en 's avonds was de zaal gevuld, de voordrachten vielen goed in de smaak bij het publiek. Verhalen, herinneringen, anekdotes en andere vertelsels uit De Waal en omstreken stonden centraal.

Het zou de laatste editie van Echt op sien Tessels zijn, maar er lijkt toch een vervolg in te zitten. "We kunnen nog niet stoppen, de eersten hebben zich alweer opgegeven voor de volgende uitvoering", grapte Gerard Kuip. Presentator Ina Schrama vertelde dat de organisatie nadenkt over een vervolg.





Gerard Kuip draagt voor uit eigen werk.





Aart van den Brink zingt liedjes in Tessels dialect.





De zussen Sonja en Ans Kuip vertelden in ''t Otootje fon Moeder", over een hilarische autorit van hun moeder.