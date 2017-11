Vliers Festivalweekend bij Artex

Artex organiseert dit jaar voor de 16e keer op rij een festivalweekend in november: Vliers op Texel. Een inspirerend, gezellig en leerzaam weekend in het teken van Vlaamse en Ierse muziek, met diverse workshops en optredens.



Diverse topdocenten strijken in het weekend van 10 t/m 12 november op Texel neer om een weekend hard te werken en samen geweldige muziek te maken. Deze editie wordt dat een inspirerende mix van Keltische en (West-)Europese muziek. Deelnemers kiezen een van de aangeboden workshops, maar er is uiteraard ook veel uitwisseling en contact met de andere deelnemers. Daarnaast treden de docenten zelf op, wordt er een open podium gehouden en wordt het weekend traditioneel afgesloten met een voor publiek toegankelijke presentatie.

Er zijn workshops voor zowel zangers als instrumentalisten. Deze zijn inmiddels allemaal volgeboekt.

Op zaterdagavond om 19.30 uur is het open podium en de docentenpresentaties. Aansluitend treedt de band Elanor op. Entree voor deze avond kost 8,-. Voorafgaand is er om 17 uur een balfolk dansinitiatie in de danszaal van Artex. Daar kan men de (basis) danspassen leren van de dansen die 's avonds door Elanor gespeeld zullen worden. Toegang voor de dansinitiatie is gratis. Reserveren is wel gewenst; dit kan via het reserveringsformulier.

Meer informatie over Vliers is te vinden op de website van Artex.