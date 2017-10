Artex Kamerkoor heeft ruimte voor nieuwe leden

Het Artex Kamerkoor heeft nog ruimte voor bassen en alten. Ook andere geoefende maar vooral enthousiaste zangers zijn welkom.

Het nieuwe project van het Artex Kamerkoor bestaat uit een bijzonder werk van Franz Liszt: Via Crucis voor koor en piano. Terwijl iedereen Liszt kent als componist van virtuoze pianomuziek is er ook een andere Liszt. Aan het einde van zijn leven schreef hij sobere, mystieke stukken met een grote diepgang. Gregoriaanse invloeden, maar ook de koraaltraditie zijn in Via Crucis te horen. Daarnaast worden er motetten van Anton Bruckner gezongen, waaronder zijn prachtige Locus Iste. Allemaal muziek geschreven aan het einde van de 19e eeuw, een bijzondere periode in de muziekgeschiedenis.

Het Artex Kamerkoor is het klassieke koor van Artex Kunstenschool op Texel. Sinds 2012 staat het onder leiding van Ellen Verburgt. Het Kamerkoor repeteert elke woensdag om 18.30 uur.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van Artex of contact opnemen via 0222-313493 of info@artex-texel.nl.