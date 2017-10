't Het nog nooit zo donker west

De verlichting op Texel, het blijft voor velen een dingetje, toch hoor ik in mijn omgeving steeds meer mensen die overwegend positief zijn. Over drie weken is het evaluatieplan en ik ben benieuwd wat eruit komt. Natuurlijk zijn er aandachtspunten, maar ik ben zeer te spreken over de veelal gedoofde verlichting.

Ik zal nog even benadrukken dat dit op persoonlijke titel is en dat het geen journalistieke productie betreft. Ik was aan het begin al voorstander van het plan om zoveel mogelijk verlichting op straat uit te doen. Ik kom van het platteland in het Groningse Sappemeer. Het was daar behoorlijk donker, ondanks dat de horizon altijd in brand leek te staan door de grote kassencomplexen die daar gevestigd zijn. Als het op Texel donker is, is het ook echt donker. Af en toe zie je een flits van één der vuurtorens (Den Helder krijg je vanaf veel locaties ook mee). Ik snap heel goed dat er mensen zijn die hier minder blij mee zijn. Ik ben zelf ook nachtblind, en je ziet geen hand voor ogen. Nou denk ik dat mensen die nachtblind zijn ook geen hand voor ogen zien, dus dat scheelt.

Woonwijken

Als er iets anders zou kunnen, is het de verlichting in de woonwijken. Het is allemaal wel erg donker als de verlichting uit is, maar we moeten niet vergeten dat dit tussen 1:00 uur en 5:00 uur is. Het is wel een erg select gezelschap dat op dat tijdstip op pad is. Je zou er nog voor kunnen kiezen om dit in het weekend aan te passen en in De Koog in het absolute hoogseizoen. Het is wel fijn als toeristen hun huisje terug kunnen vinden. Laatst stelde iemand voor om in ieder geval op iedere straathoek in de woonwijk één lantaarnpaal aan te houden, zodat je een richtpunt hebt. Het leek mij een erg goed idee.

Eigen verantwoordelijkheid

Hoewel ik het makkelijk vond van de gemeente om maar te zeggen dat de 'burger' zelf verantwoordelijk is om bijvoorbeeld op de fiets goede verlichting te hebben, zit er wel een kern van waarheid in: als ik gisteren om 19:00 uur een moeder zie fietsen en dertig meter daarvoor een kind op een fietsje zonder verlichting, vraag ik me af waar je als ouder mee bezig bent. Dit was op een plaats met lantaarnpalen, maar een fietser zonder verlichting is hoe dan ook slecht te zien. Maar hoeveel verantwoordelijkheid mag je verwachten van 16-jarige stappers langs de Pontweg. De gemeente gaf aan dat jongeren goed zichtbaar moeten zijn, bijvoorbeeld door reflecterende hesjes. No way, dat mijn ouders mij op mijn zestiende de straat op hadden gekregen in een reflecterend hesje. Was ze dat wel gelukt, had ik het na honderd meter in mijn tas gestopt. Jongeren gaan dat niet doen. De jongeren die dat wel doen, gaan niet op stap of zijn heel saai om mee op stap te gaan. Die houden zich keurig aan alle regels en zijn al thuis voor het goed en wel donker wordt.

Verbeteringen

Ik vind dat met name langs de Pontweg veel ruimte is voor verbetering. Toeristen snappen de verlichte uitvoegstroken niet en ik begrijp dat wel. Het heeft iets tegennatuurlijks om over die lampjes heen te rijden. Het gevolg: de toerist gaat stil staan naast de uitvoegstrook, zodat het gevaarlijke situaties oplevert. Dan de fietspaden naast deze verkeersader... De bochtjes zijn - na enige aandringen - voorzien van belijning aan de zijkanten. Maar kost zo'n busje verf zoveel? Het lijkt mij een verkeerde bezuiniging. Als er een auto je tegemoet komt, voert die vaak groot licht. Aangezien hij pas laat het fietslicht ziet, raak je als fietser gedesoriënteerd. Als je de belijning naast het fietspad ziet, raak je in ieder geval niet van het fietspad af. Dus, als de gemeente dat even doet. Alvast bedankt.

Daarnaast zou het fijn zijn als de belijning op wegen in orde wordt gebracht. Met name op regenachtige dagen is het zelfs voor Texelaars op veel punten kijken waar je moet rijden.

Onderbuikgevoelens

Ondanks dat er hierboven een hoop punten van aandacht staan, ben ik positief. Ik vind de sterrenhemel prachtig en ik hoop dat de verlichting op zoveel mogelijk plaatsen uitblijft. Het is daarom te hopen dat er tijdens de evaluatievergadering niet teveel vanuit onderbuikgevoelens wordt geacteerd. Zo schreeuwde Texel 2010 na de inbraken moord en brand. "DE VERLICHTING MOET AAN! DAN VOELT MEN ZICH MISSCHIEN WEER VEILIG". Scoort natuurlijk goed, maar de meeste inbraakplaatsen waren verlicht. Ook bij de losgebroken koeien werd de verlichting er weer bij de horens bijgesleept. Ook met verlichting: als er plotseling een koe de weg op loopt, zie je die niet aankomen vanuit de berm die namelijk niet verlicht is. Wie weet kunnen we gewoon alle koeien gaan verlichten. Tot slot: op veel plaatsen waar men nu om verlichting schreeuwt, was al nooit verlichting. Je zou er ook gewoon voor kunnen kiezen de snelheid iets aan te passen in het donker (het is maar een idee). Er zijn niet meer ongelukken in de avonduren sinds de verlichting gedoofd is, en ook de inbraken vonden al plaats voor het nieuwe verlichtingsplan. Laten we bij de evaluatie dan ook alsjeblieft op feiten af gaan.

Maar zo als de Groninger volkszanger Ede Staal al zong: " 't het nog nooit zo donker west, of 't wer altied wel weer licht"

Job Schepers

