De Oudheidkamer in de steigers

Het zal niemand die de laatste week in Den Burg is geweest zijn ontgaan: er wordt gewerkt aan de Oudheidkamer. De voorgevel van het huis is bedekt door een steiger. Ook aan de achterzijde staat een steiger. Het museum is tot eind oktober nog wel gewoon open.

Naar aanleiding van bevindingen van Monumentenwacht Noord-Holland heeft Stichting Texels Museum een restauratieplan opgesteld. Dankzij subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de provincie Noord-Holland kan het monumentale pand opgeknapt worden. De werkzaamheden behelzen herstellen van slechte stukken houtwerk, schilderen, waar nodig metselwerk en voegen herstellen en het repareren van het lood op het dak en kapotte pannen. Scheuren in het pleisterwerk in het museum worden dichtgemaakt.

Naast herstelwerkzaamheden aan het pand wordt ook de waterpomp in het kruidentuintje gerepareerd en komt er een nieuwe stoeppaal. De kapotte stoeppaal aan de kant van de Kastanjeboom is de vrijwilligers al jaren een doorn in het oog. Om de symmetrie en het oorspronkelijke aangezicht terug te brengen, wordt een replica gemaakt van de stoeppaal die nog intact is.

De Oudheidkamer heeft een goed seizoen achter de rug. Ruim 6500 mensen bezochten het pittoreske huis en de tentoonstelling over de brieven van Aagje Luijtsen. Het museum is nog tot woensdag 1 november geopend, daarna sluit het voor de winter. Het team vrijwilligers waar het museum op draait is het afgelopen jaar uitgebreid met een aantal nieuwe enthousiaste krachten. Museummanager Corina Hordijk is erg blij met al deze positieve ontwikkelingen. Op 1 april gaan de deuren van het dan gerestaureerde museum weer open met een nieuwe tentoonstelling.