Gerard Appelman prolongeert titel 10 over Rood

Gerard Appelman heeft voor de tweede achtereenvolgende keer de Texelse biljartstrijd "Tien Over Rood" op zijn naam gezet. Hij won het door de Hartstichting in het leven geroepen toernooi. Ries Balk werd tweede, Roel Riegman derde en de vierde plaats was voor aankomend talent Robbin Nieuwenhuis.

Harm de Vries en Bart van Wonderen namen de organisatie voor de vierde keer voor hun rekening. Van Wonderen tekende voor de logistiek inclusief de sponsoring voor de Hartstichting en de Vries nam de wedstrijdleiding met strakke hand voor zijn rekening. In de Buureton werden afgelopen woensdag liefst 78 partijen gespeeld. inclusief de 6 finale partijen. De 26 spelers werden ingedeeld in vier poules en alleen de poulewinnaars konden door naar de finalerondes. In poule 1 golden Gerard Appelman en Frans Bik als zwaargewichten en was de strijd hevig. Jack Bruin maakte in 4 beurten korte metten met Bik en ook Arjen Barhorst verraste de libre specialist totaal. Appelman wist 5 partijen te winnen, hoewel dezelde Arjen Barhorst hem na 6 beurten nog aan het wankelen had gebracht. De enige verliespartij van Appelman tegen Bik stond een terechte plaats in de finales voor de gedreven Waalder niet meer in de weg. In Poule 2 waren Theo Kemper en Robbin Nieuwenhuis sterk op dreef. Nieuwenhuis schoof zijn tegenstanders Henk de Ruyter, Willem Pronk en Willem Bakker snel aan de kant, waarbij zij bij elkaar niet meer dan 5 caramboles konden vergaren. Good old Thijs Smit bracht Nieuwenhuis aan het wankelen, maar verloor nipt met 10 tegen 7. Later kwam de Ruyter sterk terug door in 5 beurten van Willem Bakker te winnen.

Theo Kemper won 5 partijen achter elkaar, waarna hij in de strijd om plaatsing voor de finales tegen Nieuwenhuis met 10-0 ten onder ging. Alexandra Besuijen speelde voor het eerst mee en verdedigde zich kranig. Helaas kon ze het "mannengeweld" niet keren, maar naar verluidt zal zij volgend jaar door meer vrouwelijke deelnemers worden gesteund. In poule 3 was Roel Riegman oppermachtig.Hij versloeg Adri Rentenaar, Dirk Kooiman, Harm de Vries, Cees de Graaf en Gijs Berger zonder ook maar één keer in de problemen te komen. Opvallend was dat Berger, de Vries en Rentenaar hun beste partij tegen Kooiman speelden. Of dit te maken heeft met de dienstbaarheid van de oud Teseo kapitein blijft voor velen toch de vraag. In poule 4 begon Ries Balk na anderhalf uur wachten zijn eerste partij tegen Cor Veger met verlies. Daarna kwam hij tegen Jaap Westdorp, Hans Peter Verhoeff, Adrie Barhorst en Ton Domhof niet meer in de problemen en bereikte als laatste de finales. Opvallend was dat er in poule 4 twee partijen in 0-0 eindigden na 15 beurten. Dit werd veroorzaakt doordat enkele spelers alle punten kwijt raakten door de rode bal als eerste te missen. In de finales begon Gerard Appelman met een 10-0 overwinning tegen Robbin Nieuwenhuis. Het talent van Nieuwenhuis in onmiskenbaar maar de routine en de kwaliteit van Appelman vormen twee belangrijke vaste waarden bij zijn spel. Balk won van Riegman en Nieuwenhuis, zodat de strijd om het kampioenschap zou gaan tussen hem en Appelman. Riegman en Nieuwenhuis speelden om de derde plaats, waarbij Riegman na een 9-0 achterstand toch met de winst aan de haal ging en de derde plaats veilig stelde.

Appelman maakte met een score van 10 tegen 4 tegen Balk duidelijk wie als beste speler de toernooiwinst kon opeisen. Volgens wedstrijdkleider Harm de Vries zal het toernooi volgend jaar voor de vijfde achtereenvolgende keer in de Buureton worden gespeeld en wordt er gerekend op een nog groter aantal deelnemers en deelneemsters. Het toernooi bracht € 130,- aan sponsorgeld bijeen, dat aan de Hartstichting wordt afgedragen.