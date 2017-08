Kamervragen over Helders ziekenhuis

SP-Kamerlid Nine Kooiman heeft Kamervragen gesteld aan demissionair-minister Schippers (Volksgezondheid) over het ziekenhuis in Den Helder.

Aanleiding is het tekort aan financiële toekenningen om de acute verloskundige zorg en de spoedzorg daar 24 uur per dag in de lucht te kunnen houden.

De Nederlandse Zorgautoriteit kent het ziekenhuis er €2 miljoen per jaar voor toe. Volgens berekeningen die de Noordwest Ziekenhuisgroep liet maken, is er jaarlijks €11,3 miljoen nodig.

De SP wil van de minister een oordeel en een verklaring over het verschil horen. De partij wil ook weten of de minister het Helderse ziekenhuis nog steeds erkent als "een essentieel ziekenhuis waar acute verloskundige zorg en spoedeisende eerste hulp 7 maal 24 uur per week aanwezig moeten zijn."

Dat is onder meer voor Texel van belang, zodat Texelaars en toeristen in noodsituaties binnen 45 minuten zorg in het ziekenhuis kunnen krijgen.

De extra kosten die 24 uurs acute verloskundige zorg en spoedzorg met zich meebrengen, komen nu voor rekening van het ziekenhuis, maar daar komt volgens het ziekenhuis ook een keer een eind aan.

"Iedereen begrijpt de situatie, maar er moet ook een keer gehandeld worden", aldus een woordvoerder. Het ziekenhuis heeft aangegeven uiterlijk 1 oktober uitsluitsel over de gevraagde extra financiering te willen hebben.

Volgens het ziekenhuis zijn acute verloskundige zorg en spoedzorg dure voorzieningen waar uiteindelijk weinig gebruik van wordt gemaakt, waardoor ze bij lange na niet kostendekkend zijn.

Dat er weinig gebruik van wordt gemaakt, komt onder meer door de ligging van het ziekenhuis. "Er is weinig achterland."