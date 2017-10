Vorige week werd bekend dat Rijkswaterstaat per direct het contract heeft opgezegd met aannemer Van der Lee, die opdracht had gekregen de zandsuppletie bij paal 9 uit te voeren. Frits Bonne schrijft er deze ingezonden brief over:

Tjonge jonge, dat Rijkswatersteaat (RWS). Je moet maar durven, eerst een aannemer IN de wacht zetten door interne aanbestedingsprocedures en nu zelfs DE wacht aangezegd! Naar nu naar buiten is gekomen zelfs het contract beëindigd, tja als je het werk gunt aan een aannemer met nul ervaring in het uitvoeren van strandsuppleties en zelfs het benodigde materieel nog moet bouwen/huren, hoeveel boter moet wel niet op je hoofd hebben?! Vervolgens laat je die aannemer een half jaar aanmodderen en dan trek je de spreekwoordelijke stekker eruit.

Volgens mij, maar ik kan er naast zitten, was het altijd zo dat de opdrachtgever, in dit geval RWS, een aannemer onder meer beoordeelde op reeds gemaakte werken, zandsuppleties dus. Zoals bekend was géén, waarom dan toch in zee gaan met zo'n bedrijf? Het blijft gissen, er zijn tegenwoordig meerdere factoren die een rol spelen bij de aanbestedingsprocedures, zoals we hebben kunnen zien bij de uitvoering van de "dijkverhoging" aan de Mokbaai. Daar woog het 'groene' aspect zwaar mee, zoals padden en woelmuisvangers, bemoste stenen onder de zelfde hoek terug plaatsen, enz.

Maar gezien de locatie denk ik niet dat er padden, noch woelmuizen in het spel kunnen zijn geweest. Blijft over....kerstpakket veilig stellen?? Neeee tuurlijk niet, dat mag niet meer. Vol verwachting klopt mijn hart, wie de koek krijgt wie de gard of in dit geval de zwarte Piet. Of wordt de Basiskustlijn naar binnen verlegd? Zou zomaar kunnen, maar dat cadeau onder de kerstboom graag.

Frits Bonne,

De Koog