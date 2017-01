Groot deelnemersveld bij Nieuwjaarsrit MAB Club Texel

Zaterdagavond is de jaarlijkse Nieuwjaarsrit van de MAB Club Texel verreden. De rit was uitgezet door Anne de Vries en kende een groot deelnemersveld van 24 teams.

Door het sneeuwbuitje tijdens de start van de rit op het Wezenland leek het een gladde rit te worden, maar de sneeuw smolt snel weg. Hierdoor kon de rit zonder problemen worden verreden via De Hogeberg naar Oudeschild, De Waal en daarna weer terug naar Den Burg en Oudeschild. De grote hoeveelheid letters met aanwijzingen die in het donker gevonden moesten worden maakte het een uitdagende rit, waardoor er grote verschillen in de einduitslag te zien waren. Zaterdagavond was er geen probleem met het hoge water op de haven van Oudeschild, waardoor iedereen droog kon finishen bij De Compagnie. In de C-klasse reed Team Nijs naar een knappe eerste plaats. Ricardo de Wit won direct tijdens zijn eerste deelname in de B-klasse nadat hij promoveerde vanuit de C-klasse. De volgende rit is de Krokusrit die wordt verreden op 11 februari. Iedereen is welkom om mee te rijden, kijk voor meer informatie over de puzzelritten op www.mabclub-texel.nl.

Uitslag B klasse:

1. Ricardo de Wit

2. PaJaMa

3. Aris & Jessica

Uitslag C klasse:

1. Team Nijs

2. Goudvis 1

3. Mirjam & Suzanne