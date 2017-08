Publiek grootste winnaar bloedstollende autocross

Ze hadden spektakel beloofd in de finale en ze hielden woord. De bangerstocks maakten een waar feest van de finale tijdens de autocross die vandaag verreden werd op het terrein van de MAB Club aan de Hoofdweg in Eierland. Het was één van de hoogtepunten op een prachtige racedag.



Als er één winnaar genoemd moet worden is dat het publiek. De manches waren al een lust voor het oog, maar de finales waren stuk voor stuk bloedstollend. Bij de Vrije standaard klasse was de strijd hevig en gaven de coureurs elkaar geen millimeter toe. Er werd gestreden op het scherp van de snede. De winst ging uiteindelijk naar Dennis Aloise Sintebin die na een bloedstollend gevecht André en Marco Kok achter zich hield. Lange tijd leek het er op dat Laurens Slik op zijn minst een podiumplaats zou bemachtigen. Het was steeds stuivertje wisselen aan kop en Slik reed een aantal keren aan de leiding. Helaas voor hem moest hij de strijd in de op één na laatste ronde staken. Er gebeurde van alles in de finale en het publiek keek zijn ogen uit.





Het publiek was toen nog aan het bijkomen van de finale van de bangerstocks. De klasse stond onder druk en liet tijdens het speedweekend nou ook niet echt zien een meerwaarde te zijn. Vandaag haalden de deelnemers alles uit de kast en met succes. Toen de rookwolken waren opgetrokken stonden de baan en het middenterrein vol met wrakken. Slechts drie auto's haalden de finish al hadden ook zij nog het tempo van een bejaarde met een rollator. De auto's waren tot het uiterste getart, dit geldt ook voor de coureurs. Gedurende de finale - die tot verrassing van iedereen rechtsom werd gereden - werd het steeds lastiger, door de obstakels in de vorm van gesneuvelde auto's. Van de drie finishers was het Simon Gerritsen die eerste werd voor Thomas Buis en IJsbrand Kikkert. Maar bij deze klasse waren eigenlijk alle deelnemers winnaar. De bangerstocks tellen weer mee en als ze zo doorgaan wordt het lastig voor de organisatie om met deze klasse te stoppen.



Bij het geweld van de Stockcars was het misschien wel niet de uiteindelijke winnaar Gert-Jan Klok die het meeste indruk maakte. De uiteindelijke nummer drie, Pieter van der Iest, imponeerde. Eerder dit jaar won de Fries het speedweekend, maar door pech gedurende de dag moest hij vandaag in de finale achterin starten. Van der Iest stoomde op, werd aangetikt en moest opnieuw beginnen. Hij begon aan een inhaalrace, pakte de leidende positie en werd weer aangetikt. Van der Iest zakte terug naar een tiende plaats, maar wist zich na een herstart toch weer naar voren te vechten. Hij kwam net te kort om Klok en de nummer twee Pieter Langeveld nog in te halen. Het was al met al een prachtige finale met de nodige herstarts en prachtige inhaalmanoeuvres.





Dave Gieles was de beste in de rodeoklasse. Hij bleef Mike van den Brink en Bas Berkhout voor. Waar in sommige klassen het nog wel eens iets voorzichtiger gaat in de manches, was daar bij de rodeo's geen sprake van. Vanaf manche één gingen de coureurs er vol op. In de finale eiste dit zijn tol. Dertien deelnemers haalden de finish uiteindelijk niet.





Bij de jeugd was net als vaker de meest onvoorspelbare finale. Ook de favorieten zijn nog onervaren en maken regelmatig een foutje. Het maakt dat je bij de klasse nooit weet of de strijd beslist is. De winst ging uiteindelijk naar Senne Houwing die eenmaal aan kop zijn concentratie niet verloor en keurig naar de zege reed. Hij verwees Jack Otten naar de tweede en Ole Witte naar de derde plaats.



Marco van Sambeek zal met veel plezier terugkijken op zijn laatste cross. De speaker neemt na twintig jaar afscheid en werd door het bestuur van de MAB Club in het zonnetje gezet. In de zegewagen van de MAB kreeg ook hij zijn ereronde. Het publiek dankte hem met een staande ovatie.