Vijf Texelse ruiters regiokampioen

Liefst vijf Texelse ruiters zijn afgelopen weekend in Hoofddorp kampioen geworden bij de regiokampioenschappen springen en dressuur.

Zij mogen de provincie Noord-Holland vertegenwoordigen op de Hippiade die zaterdag 26 augustus in Ermelo wordt gehouden. De vijf zijn Imme Schraag, Noor Witte, Mery-Lou Moormann, Fien Schraag en Mayke Rentenaar.

Onderstaand een overzicht van hun prestaties in Hoofddorp in de verschillende klassen en categorieën.

Dressuur klasse Z1 cat. C: Imme Schraag kampioen met een gemiddelde van 66% (230, 222) en 65,3% (230,5 en 213,5) en behaalde tevens twee eerste prijzen.

Klasse M1 cat. D/E Noor Witte kampioen met een eerste prijs (186,5,199,5) en een derde prijs (202,5,199,5).

Klasse L1 cat. D/E: Mery-Lou Moormann kampioen met een eerste prijs (212,210) en een tweede prijs (206,5,207).

Klasse B cat. A/B: Fien Schraag kampioen en twee eerste prijzen met 206,5, 190,5, 201 en 205,5 punten.

Mayke Rentenaar werd kampioen bij het springen in de klasse B categorie C pony's in de rijstijlcompetitie. Zij reed tweemaal een foutloos parcours en een foutloze barrage met 66,5 en 71 punten voor de Stijl. Zij zal de provincie in Ermelo in deze klasse vertegenwoordigen op 1 september.

Ook aan de start, maar net buiten de prijzen, kwamen Luna Marin Hidalgo: B dressuur 2 winstpunten, B springen tweemaal 4 strafpunten en Roos Kikkert: springen klasse M: 4 strafpunten in het parcours.