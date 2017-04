"Let op toename verkeer Oudeschild"

De Leemkuil. Volgens Eiland Belang een idee om in de toekomst te gebruiken voor verkeer vanaf het bedrijventerrein in Oudeschild.

De gemeente moet alert zijn op de aan- en afvoer van verkeer in Oudeschild als het bedrijventerrein daar uitgebreid wordt.

Die boodschap kreeg het college afgelopen week van de politieke partijen tijdens de commissievergadering. De zorg is dat met de uitbreiding van het bedrijventerrein ook de verkeersbewegingen toenemen en dat zou onder meer voor de haven van Oudeschild niet prettig zijn.

Eiland Belang zette het onderwerp op de agenda met een suggestie vrachtverkeer van de boot naar Oudeschild in de toekomst via de Redoute te laten rijden en om verkeer naar de boot via de Leemkuil te laten gaan.

Dat idee viel minder goed bij de andere partijen, met uitzondering van GroenLinks. Volgens die partij is het nog een keer verbreden van de Redoute geen optie meer en zou bekeken kunnen worden of de Leemkuil misschien verlaagd in het landschap kan worden gebruikt.

Texels Belang wees erop dat de Leemkuil door een waterwingebied loopt. De partij zag het ook niet zitten om verkeer vanaf het bedrijventerrein door het Hogeberggebied te laten rijden. Volgens PvdA zou omleiden via de Laagwaalderweg richting De Waal geen verkeerd idee zijn en volgens D66 was het nog te vroeg om al met concrete ideeën te komen.

Burgemeester Michiel Uitdehaag liet weten dat het college bezig is met de aan- en afvoer van verkeer in Oudeschild. Het was een onderwerp dat afgelopen week ook al aan de orde kwam toen burgemeester en wethouders voor de jaarlijkse dorpenronde in Oudeschild op bezoek waren.