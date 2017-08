Vinvis aangespoeld bij paal 18

Bij paal 18 is het kadaver van een vinvis aangespoeld. Op last van burgemeester Uitdehaag (hoofdstrandvonder) is het gebied om het dode dier afgezet.

Het dier is al enige tijd dood en dat is ook te ruiken. Volgens strandvonder Maarten Boon werd het dier anderhalve week geleden al dood voor de Britse kust gespot. De 16,5 meter lange vinvis is al in duidelijke staat van ontbinding. De vinvis trekt al de nodige belangstelling.