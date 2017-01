Nu wikkels Coca-Cola aan Waddenkant

"220 kilo CocaCola wikkels opgeruimd. Daar kunnen de vogels niet meer in verstrikt raken. #DeSchorren #Texel" meldt Eckard Boot op Twitter. Spoelde er eerst aan de Noordzeekant al meer dan 4.000 kilo aan wikkels aan, nu is de Waddenkant aan de beurt.

De gemeente had de opruimwerkzaamheden vorige week net voltooid, maar door de Oostenwind spoelt er nu aan de andere kant van het eiland plastic aan. De wikkels zijn afkomstig van het vrachtschip Red Cedar dat onlangs vijftien containers verloor. Aan de Noorzeekant is bijna alles weg, al melden mensen nog regelmatig dat ze restanten vinden. De gemeente adviseerde vorige week al dat in de containers bij de strandslagen te gooien.