Langeveld en gemeente om tafel om Waag

Horecaondernemer Frits Langeveld en de gemeente praten op korte termijn over de effecten van de verbouw van De Waag op de Vismarkt in Den Burg. Dat was woensdag de voorlopige uitkomst van een zitting bij de bestuursrechter. Die boog zich in de rechtbank van Alkmaar over de bezwaren van Langeveld tegen de verleende omgevingsvergunning voor de aanpak van De Waag.

Het rijksmonument krijgt een andere functie en gaat op de schop. Langeveld, eigenaar van het vlakbij gelegen, dichtgetimmerde pand van café De Karseboom, had als eerste een plan klaar voor het gebouwtje. Hij had zelfs een mondelinge deal met wethouder Eric Hercules, claimt hij. Maar in plaats van een overeenkomst kreeg hij een uitnodiging voor een 'ideeënwedstrijd' over De Waag. En daarin trok hij aan het kortste eind.

Hoewel die gang van zaken nog zichtbaar knaagt, heeft hij het boek over de toekomst van De Waag gesloten. Woensdag stond hij in de rechtbank omdat de gemeente hem niet wil vertellen welke voorwaarden de monumentencommissie in de planvorming rond De Waag heeft gesteld, welke aanbevelingen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft gedaan en wat daarmee is gebeurd. En verder wil hij weten hoe het uitzicht vanuit het gebouw van de Karseboom straks wordt.

Het waren vragen waarop pas in de aanloop naar de zitting bij de rechtbank fragmentarische antwoorden kwamen, klaagde ook Langevelds advocaat Maurice Frantzen. Hij noemde de werkwijze van de gemeente "een beetje broddelwerk". Voor zijn cliënt zijn de belangen groot; er zijn volgens Langeveld concrete plannen voor de Karseboom, mede in samenhang met de ideeën die ondernemer Adri Mantje ontwikkelde voor de Kantoorstraat. Volgens Langeveld is Mantje "in de markt" voor het pand van de Karseboom. "Het moet een gezellig straatje worden, met op de kop een gebouw dat 'state of the art' is."





Plannen zoals Langeveld ze in 2013 presenteerde.

Maar dan moet eerst wel duidelijk zijn hoe in en om De Waag zaken zoals de afwatering en de locatie van afvalcontainers worden geregeld. Verder noemt Langeveld ook de verwachte extra parkeerdruk een zorg. Namens de gemeente stelde Cees Witte dat de verbouw van De Waag vermoedelijk nog voor het einde van de maand start. "Wat ons betreft staat niets overleg over de praktische uitwerking in de weg." Hij plaatste wel vraagtekens bij het belang dat Langeveld bij de zaak heeft. "Hij laat het pand van De Karseboom al vijftien jaar verkrotten."

Langeveld moet de bestuursrechter binnen een maand laten weten of het overleg met de gemeente iets heeft opgeleverd of dat hij zijn bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning voor de ingrepen aan De Waag handhaaft. In dat geval doet zij uiterlijk in de tweede helt van maart uitspraak. Langeveld ving afgelopen jaar bij de voorzieningenrechter in Alkmaar nog bot toen hij vroeg om een verbod op de aanpassing van De Waag.

De horecaondernemer stelde na afloop niet te verwachten dat de verbouw van De Waag al snel begint. "Een voorwaarde bij de 'ideeënwedstrijd' was dat het winnende plan kostenneutraal zou zijn", zei hij. "Het gekozen plan is dat niet, dat kost de gemeente tienduizenden euro's. De politiek is daar inmiddels ook ingedoken. Ik kan me zomaar voorstellen dat de wethouder nog iets uit te leggen heeft voordat de verbouw start."





De Karseboom ligt er vervallen bij.