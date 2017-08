Strandjutters heb je in allerlei soorten. Hieronder het relaas van Texelgangers die op geheel eigen wijze het strand afspeurden naar bijzonderheden.

Al vele jaren vieren wij onze zomervakantie op Texel. Dagelijks bezoeken wij het strand, in onze garage staan vele dozen, gevuld met schelpen. Een goede reden om een andere zoekactie te starten. Dat hebben wij twee jaar geleden gedaan. We zochten naar rode, witte, groene, paarse, oranje en blauwe doppen. Vooral de blauwe exemplaren komen veel voor, terwijl paars behoorlijk zeldzaam is. Hard plastic doppen van limonadeflessen. En we vonden er veel. Vaak verward in het aanspoelsel op het strand.

Vorig jaar vonden we er, tijdens drie weken vakantie, 993. Negenhonderd drieënnegentig doppen. Echt alleen doppen. Andere plastic rommel telde niet mee. Ook deze zomer zijn we op Texel. En weer zijn we dagelijks op het strand. En weer speuren we naar de vrolijk gekleurde doppen. En wat is nu het bijzondere? In dezelfde periode vonden we er veel minder. Niet een paar minder, maar ruim 800 minder. In totaal raapten we 'maar' 159 doppen op. Ondanks gedegen speurwerk. Dat zegt iets. Dat toont bewustwording aan. Bewust worden dat wij verantwoording dragen voor de prachtige natuur, bijvoorbeeld hier op Texel.

En die 159 doppen? Gaan die nu ook in een doos naar de garage? Nee, net als die 993 van vorig jaar gaan de doppen naar een depot. Daar worden ze verzameld, voordat ze naar een bedrijf gaan die doppen omsmelt tot korrels. Van die korrels worden plastic pallets gemaakt. Die gaan jaren lang mee. Dat is al prachtig natuurlijk en daarnaast ontvangt de Stichting Hulphond voor al die doppen een bijdrage. Wel een beetje jammer dat we er dan maar 159 vonden. Maar voor het milieu een opsteker. En die doppen voor de hulphonden; die sparen we gewoon thuis.

Marja van Markus