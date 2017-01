"Vroeger stonden er veel minder advertenties in de krant." Zo'n opmerking die er altijd zo lekker uitrolt. Wie het archief er op nakijkt, zal concluderen dat dit niet de waarheid is. Neem nou bijvoorbeeld deze voorpagina van 8 januari 1930.





In dezelfde krant overigens wel ook een mooie kaart van Texel.